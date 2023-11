Dworek Modrzewiowy w Sieradzu. Będzie pierwszy przetarg na remont

Sieradzki magistrat ogłosił właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na renowację dworku wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie prac od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę.

Dokumentacja, o której mowa ma obejmować prace związane m.in. z: remontem dachu i komina, konserwacją i renowacją elewacji, zabezpieczeniem fundamentów, wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji wewnętrznych, remontem schodów zewnętrznych i tarasu, dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych czy aranżacją pomieszczeń do pełnienia funkcji społecznych.

Te ostatnie wskazane zostały w ubiegłym roku przy okazji II etapu konkursu "Nasz zabytek" prowadzonego przez Fundację Most the Most. W konsultacjach wzięło udział kilkuset mieszkańców naszego miasta. Po przeprowadzeniu wszystkich prac, zrewaloryzowany dworek będzie pełnił nowe funkcje społeczne, m.in. zlokalizowane zostanie w nim Centrum Inicjatyw Społecznych, Inkubator Organizacji NGO, Świetlica Młodzieżowa oraz Lokalny Punkt Historii. W obiekcie podejmowane będą również inne działania kulturalne i prospołeczne

Rewaloryzacja zabytku finansowana będzie z trzech źródeł. Milion złotych to grant z Fundacji Most the Most Program "Nasz zabytek". Urząd Miasta na rewaloryzację Dworku Modrzewiowego pozyskał również 1 470 000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.