Rymy dla całej rodziny - debiutancki tomik wierszy sieradzanki Eweliny Tworek ZDJĘCIA

Ewelina Tworek - pedagog z wykształcenia, poetka z zamiłowania. Jej wiersze są lekkie, rymowane i łatwe w odbiorze. Pisze zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Od roku prowadzi na Facebooku stronę ze swoimi wierszami - Szybkie Rymy - Ewelina Tworek. Niedawno wydała debiutancki tomik wierszy pt. "Rymy dla całej rodziny".

- Moje wiersze to są to lekkie, klasyczne,utrzymane w lekkim tonie i traktujące o różnych acz przyziemnych sprawach - mówi autorka. - Myślę, że całkiem dobrze odnajduję się w poezji dla dzieci, jak również w wierszach dla starszych odbiorców, szczególnie w satyrze. Odzwierciedleniem tej różnorodności jest powyższy tomik. Podzielony na trzy części - Zdecydowanie dla dzieci, Zdecydowanie nie dla dzieci i Sam zdecyduj dla kogo - trafia do szerokiego grona odbiorców. Adresowany jest dla wszystkich, którzy w prostej poezji szukają odskoczni i wytchnienia od dnia codziennego.