Rowerem przez Polskę Ludową. Oczami brytyjskiego podróżnika Dariusz Piekarczyk

Rowerem przez Polskę Ludową. Oczami brytyjskiego podróżnika Fot. Znak Horyzont

Na półkach księgarskich pojawiła się cudowna książka "Rowerem przez Polskę Ludową". To zapis podróży rowerem po naszym kraju brytyjskiego dżentelmena Bernarsa Newmana, obieżyświata, autora ponad 150 książek podróżniczych, szpiegowskich, który zawitał do naszego kraju w roku 1958. Krótko mówiąc, pozycja to uczta dla miłośników historii, ale także postalinowskiej Polski.