PZS w Warcie zaprosił na spotkanie integracyjne do portu w Pęczniewie ZDJĘCIA

- Piknik stał się okazją do wzajemnego zapoznania się i nawiązania przyjaźni, aby w miłej atmosferze zacząć nowy rok szkolny - z satysfakcją podkreśla Powiatowy Zespół Szkół w Warcie.

Do portu w Pęczniewie – jak informuje placówka - przybyli licznie uczniowie przyjęci do nowych klas pierwszych wraz z rodzinami oraz dotychczasowi uczniowie szkoły. Przyjechali również przedstawiciele grona pedagogicznego. Uczestnikom niezapomniane atrakcje na wodzie zapewniła Szkoła Sportów Wodnych Megalodon. Jak przebiegała zabawa? Zapraszamy do fotorelacji przygotowanej przez PZS w Warcie.