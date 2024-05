Noc Muzeów w Sieradzu to strzał w 10! Tłumy ludzi w BWA i Muzeum Okręgowym FOTO Dariusz Piekarczyk

W Sieradzu od godziny 17 trwa Noc Muzeów. Już pierwsze godziny pokazały, że to strzał w 10, a takie inicjatywy spokojnie mogłyby być organizowane co najmniej dwa razy w roku. To dlatego, że przez Muzeum Okręgowe, któremu szefuje Piotr Gutbier oraz Biuro Wystaw Artystycznych, którego dyrektorem jest Tomasz Oszczęda przewijają się prawdziwe tłumy zwiedzających.