Promocja podoficerska w 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia ZDJĘCIA

- Dzięki ukończeniu kursu w najbliższym czasie zostaniecie wyznaczeni w jednostkach na stanowiska podoficera - mówił płk Wojciech Daniłowski, dowódca 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. - Była to piąta decyzja kursu podoficerskiego Sonda w naszej brygadzie. Łącznie ponad 200 żołnierzu ukończyło go, a około 150 zostało awansowanych na wyższe stopnie. W dzisiejszych czasach podoficer, to kręgosłup armii. Na nich nich opiera się szkolenie, dowodzenie, kierowanie. Nie znaczy to jednak, że wszystko już wiecie, przed wami długa droga kształcenia, doskonalenia wiedzy i umiejętności. Maciej jednak potencjał, są wśród was inżynierowie, magistrowie. Możecie kontynuować naukę w szkołach oficerskich. Dodam, że są też z nami żołnierze z 10 Brygady Łączności, czy Pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz 24 Polowej technicznej Bazy Wojsk Łączności.