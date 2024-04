Procesja w wielowiekowej parafii świętego Wojciecha w Sieradzu-Męce ZDJĘCIA

Jest to jedna z najstarszych w naszym regionie parafii. Została erygowana w drugiej połowie XIII wieku (do roku 1818 należała do archidiecezji gnieźnieńskiej). Od 1260 do 1358 roku pod zarządem Kanoników Regularnych Lateran. Od 1548 do 1571 wcielona do sieradzkiej kolegiaty. Pierwotny kościół pod wezw. św. Wojciecha zbudowany przez przybyłych z Wrocławia zakonników. Drugi modrzewiowy powstał w roku 1428, a wybudował go wraz z parafianami miejscowy pleban ksiądz Jan Stryjski herbu Doliwa. Obecny, wzniesiony z fundacji rodaka z męckiej parafii biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego powstał około 1679 roku. Konsekrowany w latach dwudziestych XVIII wieku przez biskupa Franciszka Kraszkowskiego, sufragana gnieźnieńskiego. Odnowiony w roku 1870 dzięki staraniom ówczesnego proboszcza Jana Moczyńskiego. Rozbudowany w latach 1949 - 1951 przez przybyłego z Firlejowa koło Lwowa, księdza Stanisława Szatko. W latach 1999 - 2003 świątynia przeszła remont generalny,