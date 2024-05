Prezes PiS Jarosław Kaczyński na Rynku w Sieradzu. Wspierał Joannę Lichocką ZDJĘCIA

Skomentował także wypowiedź Gabriela Attala, francuskiego premiera w sprawie paktu migracyjnego. Polityk stwierdził, że pakt nie będzie dotyczył francuskich miasteczek, ale wyłącznie państw ze wschodniej Europy i że to one będą nim najbardziej obciążone.

- Tego nie można zostawić, to sytuacja, na którą każdy normalny kraj, a już w szczególności 40milionowy o rosnącym potencjale, powinien zareagować. Jeżeli ten rząd nie zareaguje, to będzie to weryfikacja tezy, że to jest rząd zewnętrzny. Uważam, że konieczne jest dodatkowe posiedzenie Sejmu w tej sprawie.