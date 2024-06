Dziś wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak głosują sieradzanie ZDJĘCIA

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości, który pozwala znaleźć wyborcę w spisie i dopuścić go do głosowania. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, to komisja dopisze go do spisu wyborców.

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Jak głosują sieradzanie? Po godzinie 10 odwiedziliśmy Obwodową Komisję Wyborczą nr 3 w I Liceum Ogólnokształcącym i. Kazimierza Jagiellończyka.