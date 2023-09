Popłynął pierwszy gaz w nowej ciepłowni miejskiej w Sieradzu za 130 milionów! ZDJĘCIA

W pierwszym odkręceniu kurka z gazem udział wziął między wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, wiceprezydent Sieradza Rafał Matysiak oraz parlamentarzyści partii rządzącej z województwa łódzkiego.

- Jesteśmy na ostatniej prostej do ukończenia bardzo dużej inwestycji, która ma pozwolić Sieradzowi przejść transformację energetyczną i to transformację na wielką skalę - mówi Witold Stefaniak, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sieradzu.- dzięki realizacji tej inwestycji będzie możliwe ograniczenie w ciepłownictwie miejskim zużycie węgla o około 80 procent, przechodząc na odnawialne źródła energii. Liczę, że to końca tego roku oddamy do użytkowania obiekt realizowany w bardzo szybkim tempie. To możliwe dzięki współpracy między innymi dzięki współpracy z wieloma instytucjami, samorządami lokalnymi, ale także szczebla wojewódzkiego i naszych parlamentarzystów. W najbliższym czasie planujemy rozpocząć rozruchy eksploatacyjne wszystkich urządzeń. Instalacja ciepłownicza, która tu jest, to jedna z najnowocześniejszych w Polsce instalacji hybrydowych. Oparta jest o wody geotermalne, kotły gazowe i biomasowe. Będzie tu wytwarzane nie tylko ciepło, ale i energia elektryczna. Żeby rozpocząć testy i rozruchy potrzebne jest paliwo. Przy współpracy z Polską Spółką Gazowniczą i PGNiG od dziś dostarczany będzie tu gaz potrzebny do uruchomienia wspomnianych urządzeń. Dodam, że dofinansowanie tej inwestycji wynosi ponad 70 procent. Całość tej inwestycji to prawie 160 milionów złotych. Po jej zakończeniu mieszkańcy Sieradza będą żyli w czystszym mieście, ale też bardziej ekologicznym.