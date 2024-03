Pożar w Kuźnicy Zagrzebskiej! 57-latek w ciężkim stanie. Budynek zawalił się ZDJĘCIA

- Około godzinie 23.35 do dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu odebrał zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Kuźnicy Zagrzebskiej, w gminie Klonowa - mówi st. kpt Marcin Zwierzak, rzecznik prasowy sieradzkiej jednostki. - W wyniku rozszczelnienia butli gazowej propan butan doszło do jej wybuchu oraz pożaru budynku i uszkodzenia ściany nośnej. Budynek zresztą zawalił się. 57-letni mężczyzna odniósł poważne obrażenia i w stanie bardzo ciężkim został przetransportowano do sieradzkiego szpitala. W gaszeniu ognia udział brało siedem zastępów państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej. Działania trwały około pięciu godzin,a wstępne straty, to około 300 tysięcy złotych.