Plebiscyt "Dziennika Łódzkiego" . Oto nauczyciele - pasjonaci z regionu ZDJĘCIA

W poniedziałkowe (27 lutego) do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego zjechali najwspanialsi nauczyciele z całego województwa łódzkiego. Przyjechali na zaproszenie naszej redakcji, by odebrać gratulacje i dyplomy, jakie zdobyli w tegorocznym Plebiscycie Edukacyjnym. Plebiscyt organizujemy już od wielu lat, by zaprezentować i wyróżnić pedagogów, którzy są najwyżej cenieni przez dzieci, młodzież, rodziców - bo to oni swoimi głosami decydują, kto w nim wygrywa.

W ten właśnie sposób wyłoniliśmy laureatów - nauczycieli-pasjonatów, którzy nie tylko są fachowcami w swojej dziedzinie, ale i życiowymi przewodnikami dla młodych ludzi, wzorami do naśladowania. Poznaliśmy też najlepsze placówki edukacyjne w Łodzi oraz każdym powiecie naszego województwa.

Oto laureaci w powiecie sieradzkim. W kategorii Nauczyciel Przedszkola bezkonkurencyjna okazała się Weronika Danielewska pracująca w Szkole Podstawowej we Włocinie-Kolonia. Anita Leśkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu zajęła pierwsze miejsce w gronie nauczycieli od zerówki do klasy trzeciej. Wśród nauczycieli klas IV-VIII zwyciężyła Justyna Bielecka, nauczyciela Szkoły Podstawowej we Wróblewie.

W kategorii Nauczyciel Szkoły Podstawowej triumfowała Małgorzata Fraszyńska pracująca w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie. Zwycięstwem Słonecznego Przedszkola nr 4 w Sieradzu zakończyły się zmagania w kategorii Przedszkole Roku. Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich triumfowała w kategorii Szkoła Podstawowa Roku.