Piesza Pielgrzymka Gdańska dotarła we wtorek do Sieradza. Po południu przyjdzie Hel FOTO

Pątnicy wyruszyli 28 lipca, a na Jasną Górę dotrą, po pokonaniu około 500 kilometrów, 15 sierpnia. Idzie około 400 osób.

Piesza Pielgrzymka Gdańska dotarła we wtorek do Sieradza. Po południu przyjdą uczestnicy 42. Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Pątnicy wyruszyli z miasta Hel 25 lipca, jest ich około 220. To najdłuższa polska pielgrzymka piesza - ma około 640 kilometrów.