Paweł i Gaweł, czyli czytanie Aleksandra Fredry na sieradzkim Rynku ZDJĘCIA

Zapowiadał czytanie Fredry Conrado Moreno, znany prezenter, który w tym roku prowadził Sieradz Open Hair Festival. Tym razem do sieradzkich poetek dołączył starosta sieradzki Mariusz Bądzior. W jego wykonaniu usłyszeliśmy bajkę „Małpa”. Nie zabrakło "Pawła i Gawła”, czy „Osła”.

To było drugie spotkanie z twórczością Aleksandra Fredry w przestrzeni publicznej. Przed nami jeszcze cztery, ale spotkamy się dopiero po wakacjach.

„Paweł i Gaweł, czyli czytamy Fredrę" to jedno z działań realizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu w ramach projektu „Fredro dla każdego!”. Podczas kolejnego 5 września spotkamy się z dziećmi z Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu.

We wrześniu, a dokładnie 15 września o godzinie 18 zapraszamy do ogrodu naszej biblioteki. Przekonają się Państwo, że pisane w XIX wieku utwory Aleksandra Fredry aktualne są do dziś. Sięgniemy także po tę część jego twórczości skierowaną raczej do dorosłych odbiorców.