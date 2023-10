Otwarcie stacji energetycznej PGE w Inczewie za10 milionów złotych ZDJĘCIA

W otwarciu dział wzięli szefowie PGE, ale także Marcin Przydacz, szef biura polityki międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, poseł VIII kadencji Krzysztof Ciebiada, prezydent Sieradza Paweł Osiewała oraz burmistrz Błaszek Piotr Świderski.

- O ile państwo polskie ma zapewniać warunki do zrównoważonego rozwoju, o tyle spółki należące do państwa mają też swoje obowiązki wobec społeczności - dodał Marcin Przydacz. - To nie jest tylko chęć i kwestia zarabiania pieniędzy. To jest także i pewna społeczna odpowiedzialność wobec nas wszystkich.