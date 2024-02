Oszukiwał metodą na "blik", ale wpadł w Lubaniu. Grozi mu osiem lat więzienia

- Policjanci z Komisariatu w Błaszkach zostali powiadomieni przez mieszkańca powiatu sieradzkiego o tym, że został oszukamy przy zakupie pelletu - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Jak wynikało z jego relacji, na jednym z portali społecznościowych znalazł ogłoszenie o sprzedaży opału. W zamian za zamówiony towar, miał dokonać płatności przesyłając sprzedawcy wygenerowany kod blik. Nie otrzymał jednak zamówionego pelletu, a kontrahent podawał różne przeszkody w realizacji transakcji. Obiecując wysyłkę towaru, pozostawał w stałym kontakcie z kupującym i żądał kolejnych przelewów pieniędzy. Zawiadamiający chcąc otrzymać zamówiony opał przesyłał mu wygenerowane kody.Oszustw wymusił na pokrzywdzonym wykonanie kilkudziesięciu transakcji tzw. metodą na blik. Kiedy mężczyzna zorientował się, że został oszukany, zawiadomił policję. Błaszkowscy funkcjonariusze natychmiast zajęli się sprawą, a trop zaprowadził ich do Lubania. Nawiązali też kontakt z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Świetna współpraca i koordynacja działań funkcjonariuszy obu jednostek oraz przedstawiciela banku przyniosła oczekiwane efekty. Wnikliwa analiza zebranych informacji pozwoliła na wytypowanie bankomatów, z których sprawca wypłacał pieniądze. Policjanci szybko ustalili, że był to 40 - letni mieszkaniec Lubania. Zebrane przez policjantów informacje potwierdzały, że mężczyzna już wcześniej dokonywał podejrzanych transakcji w wytypowanych bankomatach. 40-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy. Z dalszych ustaleń wynikało że nie działał on sam. Przestępczym procederem kierował jego znajomy. Policjanci także ustalili jego tożsamość. Mężczyzna był im znany z wcześniejszych konfliktów z prawem. Zatrzymany 40-latek usłyszał zarzut oszustwa. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Za oszustwo grozi kara do osmiu lat pozbawienia wolności.