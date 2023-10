Oswajali najmłodszych z niepełnosprawnościami. Pożyteczny projekt Bajka Słowem Malowana koła Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu FOTO

Z projektem „Bajka Słowem Malowana” realizowanym w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów Koło Terenowe nr 19 Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu ruszyło we wrześniu. Spotkania z dziećmi z sieradzkich przedszkoli i szkół podstawowych trwały do połowy października.

- W ramach otrzymanego Mikrograntu powstała audiodeskrypcja do bajki edukacyjnej, opowiadającej o dzieciach z różnymi niepełnosprawnościami. Jest to bajkowa opowieść, która oswaja dzieci z otaczającymi nas chorobami i niepełnosprawnościami – podkreślają inicjatorzy projekt. - Dzieci niepełnosprawne chcą być traktowane normalnie, problemy zdrowotne to dla nich rzeczywistość, w której funkcjonują. Z kolei inne dzieci często widząc dziecko z niepełnosprawnością zadają pytania typu: „Mamusiu, dlaczego ta dziewczynka jest jakaś dziwna?” Czasami odwracają wzrok, bo boją się, tej „inności” albo zupełnie odwrotnie „natarczywie przyglądają się.