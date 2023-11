Ojczyznę kochać i szanować - przesłanie ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu ZDJĘCIA

W uroczystości wzięła udział społeczność szkoły. Uczniowie przygotowali inscenizację słowno-muzyczną nawiązującą do naszej historii, a zwłaszcza zrywów powstańczych i niepodległościowych. W uroczystości udział wziął prezydent Sieradza Paweł Osiewała.D

Dodajmy, że uczniowie włączyli się także do ogólnopolskiej akcji “Szkoła do Hymnu“. Punktualnie o 11.11 wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego.