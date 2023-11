Oficerska Szkoła Łączności w Sieradzu. Powojenna promocja na Rynku ZDJĘCIA

Oficerską Szkołę Łączności przeniesiono z Zamościa do Sieradza. 21 października 1945 roku odbyło się uroczyste powitanie szkoły połączone z przysięga nowo wcielonych podchorążych. W skład szkoły wchodziły wówczas dwa bataliony podchorążych, którymi dowodzili mjr. Tadeusz Leszczyński oraz mjr. Witold Iżewski. Wśród kadry, znalazła się spora ilość absolwentów Centralnej Szkoły Podchorążych w Riazaniu (ZSRR) oraz Oficerskiej Szkoły Łączności w Zamościu. 1 listopada 1945 roku, stan szkoły wynosił 1257 żołnierzy, w tym 963 podchorążych i uczestników Kursu Doskonalenia Oficerów Łączności.

Oficerska Szkoła Łączności, funkcjonowała w Sieradzu do roku 1950, kiedy to została rozformowana, a w jej miejsce powołano dwie szkoły: Oficerską Szkołę Łączności Przewodowej w Sieradzu oraz Oficerską Szkołę Łączności Radiowej w Zegrzu. Do Zegrza przeniesiono z Sieradza trzy kompanie szkolne o profilu radiowym oraz 18 oficerów kadry dydaktyczno-wychowawczej.

W lutym 1951 roku OSŁP w Sieradzu liczyła 889 żołnierzy, w tym 130 oficerów, 26 podoficerów, 461 podchorążych oraz 272 żołnierzy obsługi i kursów. Szkoła składała się z dwóch batalionów, po trzy kompanie każdy. Dowódcą I batalionu, był mjr. Lesław Klisowski, a dowódcą II batalionu - mjr. Alfred Bartold.

Szefem Wydziału Szkolenia był mjr. Michał Gełeta, a cyklami przedmiotowymi kierowali:

- Wyszkolenia politycznego i ogólnokształcącego: kpt. Zygmunt Bulzacki,

- Taktyki Ogólnej: mjr Sergiusz Raj,

- Taktyki Łączności: mjr. Zbigniew Kuriański

- Teletechniki: kpt. Jan Tomaszewski

- Elektro i radiotechniki: kpt. Stanisław Zaskurski

- Służby ruchu TT i radiowego: kpt. Zbigniew Wilanowski.

Szczegółowych informacji udzielił pasjonat historii Sieradza Paweł Kurzawski.