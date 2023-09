Wrześniowy rajd Szlakiem walk nad Wartą 1939 już blisko. Są terminy zapisów. Zobacz jak przebiegała ostatnia wyprawa ZDJĘCIA

Rajd „Szlakiem walk nad Wartą 1939”. Jakie szczegółowe informacje? Organizator informuje

CELE RAJDU

Uczczenie pamięci żołnierzy poległych w walkach nad Wartą we wrześniu 1939r

Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Sieradza i terenu gminy Sieradz - doskonalenie umiejętności uprawiania turystyki pieszej;

Rekreacja, wypoczynek i wspólna zabawa;

Zbiórka o godz. 8.45 na skwerze obok Galerii Sieradzkiej (skrzyżowanie ulic Jana Pawła II, Al. Grunwaldzka), gdzie odbędzie się odprawa kierowników drużyn pieszych oraz start na trasę rajdu.

TRASA RAJDU:

Rozpoczęcie wędrówki nastąpi od tablicy poświęconej zwycięskiej potyczce żołnierzy polskich z niemieckimi we wrześniu 1939r., znajdującej się przy Galerii Sieradzkiej; następnie rajdowcy przemaszerują do Sieradzkiej Bazyliki i zatrzymają się przed tablicą poświęconą majorowi Ludwikowi Siemińskiemu - oficerowi Wojska Polskiego zamordowanemu w Katyniu aby wysłuchać prelekcji i złożyć należny hołd; kolejnym punktem rajdu będzie zatrzymanie się przed pomnikiem Bohaterów Września 1939 r. przy moście ; dalej piechurzy przemieszczą się do mostu kolejowego i do schronów z II W.Ś.; trasa jest tak przygotowana , żeby odwiedzić również miejsce upamiętniające ostatnie chwile życia Teofila Jurka** - ostatniego żołnierza września 1939 r.; zapewne dużym zainteresowaniem cieszyć się będzie dotarcie do miejsca pamięci w lesie Uroczysku Ruda - Męka Księża w Sieradzu 8 baterii i III dywizjonu 10. Pułku Artylerii Lekkiej z Łodzi z września 1939 roku. Dzięki życzliwości dyrektor Izabeli Żuberek i Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu na terenie szkoły zakończymy 46 Rajd „Szlakiem Walk Nad Wartą”;