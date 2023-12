Miasto Sieradz pomaga. Opaski życia i koperty zdrowia dla seniorów ZDJĘCIA

Dlaczego to ważne? Opaska Zdrowia to nie tylko nowoczesny gadżet. Stanowi ogromną pomoc w opiece nad osobami starszymi lub samotnymi, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy z problemów ze swoim zdrowiem lub nie mają dostępu do regularnej opieki medycznej. Dzięki niej możliwe jest wcześniejsze wykrywanie problemów zdrowotnych, co z kolei umożliwia szybką i skuteczną interwencję medyczną. To szczególnie istotne dla seniorów, którzy mogą być bardziej podatni na nagłe schorzenia, a jednocześnie często pozostają sami w swoim codziennym życiu.

Koperta Życia – Kluczowe Informacje Zawsze pod Ręką Koperta życia to formularz informacyjny z podstawowymi danymi medycznymi danej osoby, umieszczony w widocznym miejscu, najczęściej w lodówce. To praktyczne rozwiązanie dla sytuacji awaryjnych. Zawiera informacje na temat stanu zdrowia, chorób przewlekłych, alergii, przyjmowanych leków, danych kontaktowych najbliższych krewnych czy informacje o preferowanych zabiegach medycznych - wyjaśnia Paweł Osiewała.