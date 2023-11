Nasze sieradzkie - inicjatywa, której trzeba przyklasnąć. Tak trzymać! ZDJĘCIA

- Warto więc pracować z młodym pokoleniem by choć trochę pokazać im ich korzenie kulturowe a może uda się wskrzesić dawną kulturę ludową wsi - mówi dalej. - Wskazana jest współpraca międzypokoleniowa w wielu dziedzinach a szczególnie w poszukiwaniu własnej tożsamości kulturowej, w wypracowaniu tradycji, obrzędów by stały się one dziedzictwem przyszłych pokoleń, by z dumą mogli mówić – jesteśmy stąd. Dobrze , że uczniowie mają możliwość zdobywać umiejętności i wiedzę od osób wywodzących się też ,,stąd’’ , z naszej ziemi sieradzkiej.