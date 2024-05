Matura. Dziś zmagania z królową nauk. ZDJĘCIA z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 FOTO Dariusz Piekarczyk

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Sieradzu trwa egzamin maturalny z matematyki.Zdaje go 77 tegorocznych absolwentów oraz kilkoro absolwentów z lat poprzednich.W skali całego kraju do egzaminu maturalnego przystąpiło około 263 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Abiturienci zdają egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015. Wyniki poznamy do 9 lipca.