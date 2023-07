Nadszedł czas żniw. Policja apeluje o zachowanie zasad bezpieczeństwa

- Lato w gospodarstwie rolnym to czas żniw, czyli okres wytężonej pracy i dużego wysiłku mieszkańców wsi. Jednak oprócz satysfakcji i dumy z plonów, rolnicy doświadczają także przemęczenia związanego z natłokiem obowiązków. Na polach od rana do późnych godzin wieczornych pracują maszyny rolnicze. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do wypadków – przestrzegają mundurowi. - Policjanci apelują o rozwagę podczas wykonywanych prac polowych i radzą jak uniknąć zagrożeń.