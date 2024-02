Na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu powstać ma kolumbarium ZDJĘCIA

- Jako miasto dorośliśmy już do tego, aby powstało na Cmentarzu Komunalnym, w jego część zachodniej, kolumbarium - mówi prezydent Sieradza Paweł Osiewała. - Najpierw jednak chcielibyśmy zasięgnąć w tej sprawie opinii mieszkańców miasta do 14 lutego. Ankieta dostępna jest w Urzędzie Miasta. Coraz częściej dochodzą do nas jednak sygnały, że kolumbarium jest u nas potrzebne, dlatego też wychodzimy z taką inicjatywą. Wzorujemy się tu na Ciechanowie z którym mamy ciepłe relacje. Tam ten projekt wypalił. Chcemy więc przyjąć ich model, czyli pytamy sieradzan czy byliby zainteresowani wykupem miejsc w kolumbarium. Tam mają kolumbarium na około 1000 urn, a szybko znalazło się kilkuset nabywców.U jego wielkość zależna będzie także od zainteresowania, na początek zapewne na będzie moduł na kilkadziesiąt lub kilkaset miejsc. Chcielibyśmy też, żeby to było godne miejsce, oświetlone z ławkami.