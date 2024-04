Matura coraz bliżej. Rady polonistki z PZS nr 2 w Sieradzu Sylwii Dęga-Frątczak

- Świąteczny czas już za nami. Maturzystki i Maturzyści, oto propozycja systematycznych powtórek do tzw. egzaminu dojrzałości z języka polskiego, który czeka Was już za… trochę więcej niż miesiąc. Czas rozpocząć wspomniane powtórki, aby nie zostawić wszystkiego na początek maja, bo przecież obok obowiązkowego egzaminu z języka ojczystego, macie jeszcze inne przedmioty. Kochani, z nauczycielami ze swoich szkół ciągle jeszcze realizujecie bieżące tematy, kończycie literaturę wojny i okupacji, omawiacie współczesność literacką, piszecie rozprawki, uczycie się na sprawdziany, „walczycie” o dobre oceny. Pewnie zastanawiacie się w tym miejscu: „Powtórki? Nie mam na to czasu. Jeśli zacznę powtórki, to kiedy przeczytam zapowiedzianą lekturę, albo nauczę się do testu z obecnie omawianej epoki?”. Jako wieloletni nauczyciel w klasach maturalnych i członek zespołów egzaminacyjnych, zapraszam/zachęcam Was do rozpoczęcia powtórek z tygodnikiem „Nad Wartą”. Odkładanie nauki na później oznacza jedno – chaos, brak usystematyzowania wiadomości, pobieżność i braki. Od teraz do końca kwietnia, poprowadzę Was przez zagadnienia literackie, językowe i kulturowe. Rozpoczniemy wspólną pracę, by nie zaskoczyły Was zestawy maturalne, nie przytłoczył Was stres, wreszcie, byście nie byli przerażeni i wystraszeni, ale pewni swoich umiejętności. Mam nadzieję, że dzięki wspólnym zmaganiom, dzielnie pokonacie tzw. „nową maturę” . Zaczynajmy! Skupcie się, nie marnujcie czasu, nie leżcie do południa w łóżkach, bierzcie się do pracy. Pamiętajcie, że w tym roku czaka Was także egzamin ustny.

Ponieważ nigdy wcześniej nie dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami na temat matury ustnej, a zadajecie wiele pełnych obaw pytań związanych z formą i przebiegiem tego egzaminu, i w tym obszarze spróbuję Wam pomóc. Dacie radę!