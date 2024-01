Lata 20, lata 30. Elegancja II Rzeczypospolitej w Muzeum Okręgowym w Sieradzu ZDJĘCIA

- Meble mają eleganckie opływowe kształty, zastosowanie wyrazistych zestawień kolorów tkanin, obowiązkowe na ścianach lustra i obrazy wraz z elementami dekoracyjnymi, zostały przedstawione na naszej wystawie jako wyznaczniki przestrzeni mieszkalnej, która ma aspirować do stylu art deco - mówi Piotr Gutbier, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu. - Art deco czyli dosłownie „sztuka dekorowania” to styl, który obejmuje malarstwo, grafikę oraz architekturę budynków i aranżację wnętrz. Rozwój stylu w latach 1919-1939 był odpowiedzią na poprzedzający go nurt secesyjny. Jego twórcy doszukiwali się piękna w przedmiotach codziennego użytku. Głównym wyznacznikiem w tworzeniu była ich funkcjonalność. Dbano o to, aby meble jak najlepiej spełniały swoje podstawowe założenia i przy okazji pięknie zdobiły pomieszczenia. Eksponaty pochodzą ze zbiorów księdza Marka Kryskiego z parafii na Brzezinkach w Sieradzu. Został oddane nam w depozyt.