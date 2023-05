Księga Kondolencyjna, po śmierci Urszuli Rozmarynowskiej, wyłożona w sieradzkim magistracie

Księga kondolencyjna wystawiona będzie do dnia pogrzebu Urszuli Rozmarynowskiej, a data uroczystości żałobnych nie jest jeszcze znana. Jako pierwszy wpisu dokonał prezydent miasta Paweł Osiewała.- Stanowiliśmy i stanowimy w Urzędzie Miasta jedną wielką sieradzką rodzinę samorządową - mówi włodarz miasta. - Z przewodniczącą rady nie tylko my urzędnicy, ale również i jednostki organizacyjne, ci z którymi współpracowała, ale także zwykli sieradzanie, byliśmy bardzo zżyci. W naszych sercach jest ogromny smutek, żal, ale i niedowierzanie, że nie ma jej już wśród nas. W żałoby żałoby w godny sposób jej pamięć. Zachęcam jednocześnie sieradzan aby wpisywać się do Księgi Kondolencyjnej.

- To nie do uwierzenia - mówi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu Marcin Sośnicki. - Pozostało wiele niedokończonych rozmów. Zachęcam sieradzan aby dokonywali wpisów do Księdze Kondolencyjnej, która wyłożona jest w Biurze Obsługi Klienta w magistracie.