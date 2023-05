Tragedia! W wypadku zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Sieradza, wiceprezydent.Rafał Matysiak w ciężkim stanie

Tragiczny wypadek wydarzył się w Wincentowie w gminie Rusiec. Tir zderzył się tam z samochodem osobowym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53-latek kierujący BMW nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z tirem. Do wypadku doszło dziś rano przed godz. 7.

W wypadku zginęła 63-letnia pasażerka samochodu osobowego. Kobieta pomimo reanimacji zmarła na miejscu zdarzenia. Oboje jechali na kongres Prawa i Sprawiedliwości.

To z kolei wpis prezydenta Sieradza Pawła Osiewały na FB.

Dzisiaj we wczesnych godzinach porannych dotarła do nas smutna wiadomość. W wypadku samochodowym zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu. Do szpitala w ciężkim stanie trafił Rafał Matysiak, zastępca prezydenta Miasta Sieradza. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie Pani Przewodniczącej i łączymy się z bliskimi Pana Wiceprezydenta w modlitwie i o jego zdrowie.