Jest kasa i do niemała na Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Elementy do toru przeszkód, fantomy, umundurowanie czy sprzęt audiowizualny do szkoleń – to część wyposażenia, o które jeszcze w tym roku wzbogacą się Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Łódzkiem. Dofinansowanie z budżetu województwa otrzyma 119 drużyn.