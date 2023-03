To było święto wszystkich sołtysów województwa łódzkiego ZDJĘCIA

W tym roku, Dzień Sołtysa, przypadający 11 marca, w województwie łódzkim świętowaliśmy długo, bo do soboty, 25 marca. Do tego, jak podkreślił marszałek Grzegorz Schreiber, nie w jedynym miejscu, centralnie, ale wychodząc do sołtysów „w teren”. Najpierw, 11 marca, odbyły się koncerty w Sieradzu, Kraśnicy w pow. opoczyńskim i w Oporowie w pow. kutnowskim, a teraz w trzech kolejnych miastach. Sołtysi dopisali, w tę sobotę było ich ponad pół tysiąca.

– Jesteście „pomostem” między mieszkańcami, a nami, samorządem województwa – mówił marszałek do sołtysów w Skierniewicach przypominając, że cała ostatnia kadencja samorządu województwa, to sukcesywne zbliżanie się Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do mieszkańców. Temu służą cykliczne spotkania „Porozmawiajmy w Łódzkiem”, które przez ostatnie dwa lata odbyły się w kilkudziesięciu gminach naszego regionu, ale także zmiany zasad programów kierowanych bezpośrednio do sołectw. Od ubiegłego roku, w konkursie „Infrastruktura sołecka na Plus”, w którym dotacja wynosi do 100 tysięcy złotych, wnioski składają sami liderzy wsi, bez pośrednictwa gmin.