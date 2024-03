Jest czwarty kandydat na prezydenta Sieradza! To Paweł Sucherski!

W skład Komitetu Założycielskiego KWW Lepsze Jutro wchodzą była posłanka na Sejm RP Krystyna Grabicka, Zbigniew Surówka, Jolanta Włodarczyk, Radosław Sałata, Urszula Grzelak oraz Dariusz Sucherski.

Członkowie KWW Lepsze Jutro podkreślają, że nie są partią polityczną. Kandydatów do Rady Miejskiej zarejestrowali we wszystkich czterech okręgach. Wystawiają także kandydatów do Rady Powiatu Sieradzkiego oraz rad gmin w powiecie.

To czwarty kandydat na stanowisko prezydenta Sieradza. O reelekcję ubiegał będzie się dotychczasowy włodarz miasta Paweł Osiewała (Solidarne Miasto Sieradz). Ponadto w szranki staną Michał Pabich (Koalicja Obywatelska) oraz Michał Terka (Trzecia Droga).