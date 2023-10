Jesienny dzień handlowy na targowisku miejskim w Złoczewie. Pełno kupujących. Co królowało na stoiskach ZDJĘCIA

Jak z satysfakcją podkreśla Urząd Miejski w Złoczewie, targowisko w dzień handlowy co tydzień przyciąga kupujących i sprzedających. Nie inaczej było z początkiem października. Zobaczcie w fotogalerii artykułu do jakich stanowisk ustawiały się najdłuższe kolejki i co można było kupić na terenie miejskiego targowiska.