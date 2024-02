"Jerozolima - nowa biografia starego miasta" - książka, którą się pochłania

Jej autor Matthew Teller, już na samym początku swojego dzieła, bo to jest dzieło, pisze: "Każdy z nas ma swoją Jerozolimę. Własne niebiańsko idealne miejsce, własne miasto radości. Kulminację nadziei i ucieleśnień marzeń. Prawdziwy dom, w którym będziemy żyć w zgodzie z ludzkością i siłami wyższymi, w komforcie pewności i pewności komfortu.

To książka, którą się chłonie, to książka magiczna. Nie jest to biografia miasta, bo takich zapewne powstały niezliczone ilości. To książka o ludzkich losach, wielowątkowa, tak jak różna kulturowo jest Jerozolima, dla wielu społeczności święta.

Matthew Teller przedstawia palestyńskie i żydowskie społeczności Starego Miasta, zwraca uwagę na jego indyjskie i afrykańskie wspólnoty, na kulturę grecką, ormiańską i syryjską, a także ubogie rodziny romskie i mistyków sufickich. Omawia źródła świętości Jerozolimy i idee – często zaskakująco świeckie – które ukształtowały życie w jej murach. Oddaje głos ludziom należącym do tego miejsca. Poprzez spojrzenie w odległą przeszłość i polityczną teraźniejszość, odkrywa głębię i kulturową różnorodność serca Jerozolimy.

W Jerozolimie prawda miesza się z iluzją - czytamy w opisie wydawcy. - Gdy opuścisz hałaśliwy główny szlak, oddzielisz się od tłumu zwiedzających, który pielgrzymuje do najważniejszych punktów kultu religijnego, odnajdziesz to, co tak naprawdę jest jądrem tego miejsca. Duża część Starego Miasta pozostaje nieodkryta przez zwiedzających, rodowici mieszkańcy są ignorowani, a ich historie nieopowiedziane.

To cudowna książka, od której trudno się oderwać. Gorąco polecam, wierząc, że niebawem przyjdzie czas, kiedy do świętego miejsca będzie można spokojnie pojechać.

Książka ukazała się dzięki staraniom krakowskiego Wydawnictwa Znak. Tłumaczyły Anna Halbersztat oraz Katarzyna Makaruk.