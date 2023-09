Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu. Naukę rozpoczęło blisko 300 uczniów ZDJĘCIA

Uroczystość w sieradzkiej dziewiątce odbyła się na szkolnej sali gimnastycznej. - Za Wami czas wakacji, wielu nowych przygód, nawiązywania nowych znajomości i nabierania sił na nowy rok szkolny. Przez najbliższe 10 miesięcy czekają na Was nowe wyzwania. Mam nadzieję, że będzie to czas także wielu sukcesów i będzie to kolejny rok, w którym będziecie się rozwijać, zdobywać nową wiedzę i nabywać nowe umiejętności – zwracała się do uczniów dyrektor sieradzkiej dziewiątki Małgorzata Bartkowiak. - Życzę wszystkim, by był to dobry rok., Byśmy wspólnie osiągnęli wszystkie zaplanowane zamierzenia.