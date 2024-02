I Szkolny Festiwal Naukowy „Koperniki” odbył się w Szkole Podstawowej w Cielcach w gminie Warta. Była nauka i wspaniała zabawa ZDJĘCIA

Po twarzach uczestników widać, że pomysł okazał się trafiony? - Jest radość i ogromne zainteresowanie. I to międzypokoleniowe, od najmłodszych w wieku 2-3 lat po takich w wieku że ho-ho i więcej – z uśmiechem odpowiada Olgierd Neyman, dyrektor SP w Cielcach podkreślając, że realizacja pomysłu nie byłaby możliwa, gdyby nie pasja nauczycieli z Cielc i przyjaciół-pedagogów z innych placówek, warckich wodociągów czy prywatnych firm. - To wszystko zaowocowało tym, że dzisiejszy dzień zapisze się w kronikach szkoły po wsze czasy i zamierzamy co roku tę imprezę powtarzać. Warto, bo wydaje mi się, że nauka jest trochę w defensywie. Humanistyka w oświacie ma się dobrze, ale z nauką jest trochę gorzej. Może przyczynił się do tego internet, który sprawił, że wszyscy mają poczucie, że wystarczy przeczytać jakieś zabobony w sieci, by być fachowcem w danej dziedzinie. Kształcenie politechniczne trzeba koniecznie rozwijać, bo racjonalnie wykorzystywana nauka jest przyszłością świata. Misją szkoły powinno być krzewienie empirii, badawczości, krytycyzmu myślowego. A ponieważ nastąpiły takie czasy, że możemy pofolgować z tak zwaną polityką historyczną, która była katowana przez ostatnie osiem lat, to korzystamy z wolności, bo nigdy nie wiadomo jak długo będzie to możliwe.