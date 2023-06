Historyczna gra miejska w Sieradzu dla 12 drużyn. Zobaczcie kto wygrał? ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

W Sieradzu zorganizowano we wtorek historyczną grę miejską dla młodzieży ze szkół podstawowych z klas od szóstej do ósmej. Do rywalizacji stanęło 12 ośmioosobowych drużyn z terenu powiatu sieradzkiego.