Grzybobranie 2023. Po deszczowej sobocie warto wybrać się do lasu? Też sprawdziliście? Czekamy na Wasze zdobycze ZDJĘCIA

Czekamy na zdjęcia naszych Czytelników

Deszczowa sobota sprawiła, że z pustymi rękami z wyprawy do lasu, co sprawdziliśmy na pograniczu powiatu sieradzkiego i poddębickiego, się nie wróci. A jeśli nawet, warto się wybrać na leśny spacer dla kojących oko widoków. Oto nasze zdobycze z niedzieli. A jak u Was? Macie się też czym pochwalić? Czytelników zapraszamy do dzielenia się swoimi zdobyczami. Zdjęcia można podsyłać w komentarzach pod artykułem na facebookowym profilu sieradz.naszemiasto.pl lub poddebice.naszemiasto.pl bądź meilowo na adres [email protected].