Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Wróblew 2023. Jakie były wyniki zawodów? ZDJĘCIA

Jak informuje Urząd Gminy Wróblew, imprezę zorganizował Oddział Gminny Związku OSP RP we Wróblewie przy współudziale samorządu gminnego. Gospodarzem zawodów była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycku.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Wróblew. Jakie wyniki?

Wyniki gminnych zawodów sportowo-pożarniczych 2023 prezentują się następująco:

Drużyny męskie seniorów:

1. I miejsce OSP Kobierzycko

2. II miejsce OSP Drzązna

3. III miejsce OSP Rowy

4. Smardzew

5. Słomków Suchy

6. Słomków Mokry

7. Kościerzyn

8. Oraczew

9. Dziebędów

10. Wróblew

11. Inczew

Drużyny żeńskie seniorów:

1. I miejsce OSP Kobierzycko

Drużyny młodzieżowe męskie:

1. I miejsce OSP Kobierzycko „Płomienie”

2. II miejsce OSP Kobierzycko „Iskierki”

3. III miejsce OSP Oraczew

4. IV miejsce OSP Rowy

Po zakończeniu zawodów wszystkie startujące drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a najlepsze jednostki dodatkowo nagrody i puchary, które wręczali: wójt gminy Tomasz Woźniak, prezes ZOG ZOSP RP we Wróblewie Sylwester Tomczyk, wiceprezes ZOG ZOSP RP we Wróblewie Albert Romek, komendant gminny Ochrony Przeciwpożarowej Grzegorz Musiał oraz sekretarz ZOG ZOSP RP we Wróblewie Michał Wzgarda