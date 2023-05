Gmina Warta brała udział w 8. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę FOTO

We wspólnej modlitwie dziękczynnej z całą bracią strażacką udział wziął komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcą nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem oraz przezes Zarządu Głównego ZOSP RP druh Waldemar Pawlak.

- Cieszę, że możemy spotkać się tutaj u podnóży Jasnej Góry, miejscu tak ważnym dla wszystkich Polaków - mówił komendant główny PSP. - Dziś wspólnie skierujemy do nieba modlitwę dziękczynną za wszystko to co za nami oraz prośbę o błogosławieństwo na kolejne lata służby. Jesteśmy tutaj u naszej Matki Boskiej aby podziękować za to, że jest z nami i ma nas w swojej opiece. Będziemy prosić o kolejne lata opieki bo czasy wymagają tego wsparcia.