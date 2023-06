Festiwal Mleka i Miodu gminy Burzenin z certyfikatem marszałka województwa ZDJĘCIA

Honorowy patronat nad Festiwalem Mleka i Miodu objął Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, a partnerem imprezy było Województwo Łódzkie. - To impreza istotna w skali województwa. My chcemy dostrzegać takie wydarzenia, chcemy pokazywać wspaniałe pomysły, jakie mają lokalni samorządowcy. To, co robicie w Burzeninie, jest takim pomysłem. Dlatego chcemy za to docenić gminę - mówił podczas oficjalnego otwarcia festiwalu marszałek Grzegorz Schreiber i nagrodził Festiwal Mleka i Miodu Certyfikatem Wydarzenia o Randze Wojewódzkiej.