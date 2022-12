Bożonarodzeniowy konkurs w Złoczewie. Zobacz jakie piękne prace wpłynęły ZDJĘCIA Paweł Gołąb

Konkurs „Boże Narodzenie w życiu, tradycji i obyczajach” zorganizował Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie. Do udziału zaproszono uczniów z terenu całej gminy. Czyje prace nagrodzono i wyróżniono? To można sprawdzić w galerii zdjęć artykułu. Zapraszamy do fotorelacji przygotowanej przez Urząd Miejski w Złoczewie i dziękujemy za możliwość udostępnienia zdjęć.