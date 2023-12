Aukcja prac Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu ZDJĘCIA

- Po raz 23 mamy licytację prac osób niepełnosprawnych Warsztatów Terapii Zajęciowej - mówi Grzegorz Delida, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu. - Jest ona związana ze światowymi obchodami osób z niepełnosprawnościami, który w tym roku wypada 3 grudnia. Aukcje od lat cieszą się dużym zainteresowaniem a pieniądze uzyskane z tego tytułu przeznaczamy na sfinansowanie wyjazdów bądź wycieczek osób z niepełnosprawnościami. W ubiegłym roku udało się pojechać do Kołobrzegu, Świnoujścia, czyli nad Bałtyk. Wyjazd dofinansował nam nasz Urząd Miasta. Dodam, że planujemy 21 grudnia wieczerzę wigilijną dla osób starszych i samotnych. Pod opieką MOPS ma ponad 1000 osób. To opieka w różnych formach, a pomagamy osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym. To nie tylko pomoc finansowa, ale także pobyty w Domu Dziennego Pobytu, Klubie Seniora, Ośrodek Adaptacyjny, czy wspomniane Warsztaty Terapii Zajęciowej. W ostatnim czasie przybywa nam osób starszych i samotnych.