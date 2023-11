Aleksandra Nowak z sieradzkiej szkoły laureatką konkursu wojewódzkiego ZDJĘCIA

Uczennica miała za zadanie wykonać spot reklamowy czyli krótki film od 20 do 30 sekund w formie życzeń do Powietrza z treścią o jego ochronie poprzez prezentację działań lub rozwiązań, które przyczynią się do dbania i poprawy jakości powietrza. Oprócz nagrody indywidualnej dla siebie (sprzęt elektroniczny), Ola zdobyła też nagrodę dla szkoły - biologiczny mikroskop cyfrowy wraz z preparatami roślinnymi i zwierzęcymi.

Dyrektorem placówki jest Michał Kluba.