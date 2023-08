Albańskie miasto Berat będzie partnerem Sieradza?

To właśnie konsul honorowy i Berat wyszli z inicjatywą podjęcia tematu nawiązania relacji partnerskich z Sieradzem. Albańskie miasto położone jest w środkowej części tego kraju.

- Pod względem liczby ludności jest bardzo podobne do Sieradza, choć w stosunku do naszego miasta, które jest przecież jednym z najstarszych w Polsce, może pochwalić się jeszcze dłuższymi dziejami

- wyjaśnia prezydent Sieradza.

Berat jest niewątpliwie perełką wśród albańskich miast, a jego historia sięga czasów starożytnych. W 2008 roku wpisany został na listę światowego dziedzictwa Unesco. Określane jest miastem muzeum lub "miastem tysiąca okien", a to ze względu na charakterystyczne białe budynki z dużymi oknami, które tarasowo układają się na jednym ze wzgórz.

- Z całą pewnością podejmiemy inicjatywę. Przygotujemy też stosowną informację o tej propozycji radnym miejskim. Gdyby doszło do nawiązania relacji partnerskich pomiędzy Sieradzem a Beratem, to byłby to pierwszy taki przypadek pomiędzy polskim a albańskim miastem