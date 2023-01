8 milionów złotych w programie „Sołectwo na plus” na inwestycje w łódzkiem ZDJĘCIA

Aż osiem milionów złotych samorząd województwa łódzkiego przekaże w tym roku na inwestycje w ramach programu „Sołectwo na plus”. Właśnie ruszył konkurs, w którym projekty mogą zgłaszać sołtysi. Do zdobycia są dotacje do 12 tys. zł m.in. na nowe place zabaw, siłownie plenerowe, wyposażenie świetlic wiejskich czy remonty boisk.

To już 8. edycja programu, do tego z najwyższym do tej pory budżetem. Na rozwój wsi w Łódzkiem poprzez tzw. małe granty sołeckie, samorząd województwa przeznaczył w tym roku rekordowe osiem milionów złotych, czyli o 2 miliony więcej niż w 2022 roku i aż o ponad 7,5 mln zł więcej niż miało to miejsce w pierwszej edycji konkursu, w 2016 roku.