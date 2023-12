42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce została upamiętniona w Sieradzu. Znicze pod murami więzienia ZDJĘCIA

Symboliczna uroczystość organizowana jest od lat pod murami sieradzkiego więzienia nieprzypadkowo, gdyż także tutaj odbywali kary przeciwnicy komunistycznego reżimu prześladowani w czasach stanach wojennego. Jej uczestnicy tradycyjnie ze zniczy ułożyli datę jego wprowadzenia i oddali hołd jego ofiarom.

- To miejsce symboliczne, dlatego, że tutaj swoje kary odbywali przedstawiciele demokratycznej opozycji. Dzisiaj żyjąc w wolnej Polsce, musimy pamiętać nie tylko tę historię, ale i bohaterów tej historii, którzy swoją wolnością płacili za to, żebyśmy my dzisiaj w Polsce mogli być wolni od komunizmu, totalitaryzmu, zamordyzmu i takiego sprawowania władzy, która jest wszechobecna i wkrada się we wszystkie dziedziny życia próbując decydować o każdym aspekcie ludzkich spraw. Chcemy żyć w Polsce wolnej i demokratycznej, dlatego się tu cyklicznie spotykamy. ciesząc się z tego, że doszło w Polsce do zmiany politycznej – podkreśla Juliusz Góraj, przewodniczący Klubu Radnych Rady Miejskiej w Sieradzu.