„Zwolnij! Jak kocha, to poczeka” - policyjna akcja w Walentynki ZDJĘCIA

- Zwolnij! Jak kocha to poczeka - to przewodnie hasło prowadzonej z okazji Walentynek akcji sieradzkich policjantów - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Wręczane kierowcom zapachowe zawieszki w kształcie serca mają im przypominać o bezpiecznej prędkości, ostrożności i kulturalnym zachowaniu na drogach. Funkcjonariusze ruchu drogowego uświadamiali kierowców, aby byli odpowiedzialni za siebie i swoich bliskich i pamiętali, że do celu lepiej dotrzeć nieco spóźnionym niż nie dotrzeć wcale. Znane są nam przykłady, kiedy to kierowca nie dbając o zapinanie pasów przez pasażerów lub w następstwie zbyt szybkiej jazdy, stracił w wypadku najbliższą jego sercu osobę, albo przez nieuwagę i pośpiech nie zauważył pieszego przechodzącego na oznakowanym przejściu dla pieszych – potrącając go. Przed takimi tragediami tego dnia przestrzegaliśmy i promowaliśmy wzajemną życzliwość i szacunek dla życia.