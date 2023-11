"Żeromski" na europejskim szlaku. Mobilności po włosku II LO w Sieradzu ZDJĘCIA

Młodzież miała okazję odwiedzić między innymi Wenecji i wyspę Murano.

- Wenecja, znana na całym świecie z majestatycznych pałaców, uroczych kanałów i niezwykłej architektury, skrywa w sobie także bogactwo przyrody - czytamy na FB stronie szkoły. - Spacerując po malowniczych uliczkach i skwerach, nie mogliśmy nie zauważyć wiewiórek skaczących po drzewach oraz ptaków unoszących się wdzięcznie nad wodą. To miasto stanowi dom dla wielu gatunków ptaków wodnych, które tworzą niezwykły krajobraz i dźwięki tego miejsca. Poza tym, nie można pominąć kolorowych ryb, które żyją w kanałach i przypominają nam, że życie tu buzuje pod powierzchnią wody. Wizyta na wyspie Murano, znanej z pięknych wyrobów ze szkła, również pozwoliła nam odkryć urodę przyrody. Spacerując po malowniczych uliczkach i nad brzegiem wody, natrafiliśmy na różnorodność roślinności i kwiatów, które dodają wyspie niezwykłego uroku. Ogrody pełne kolorowych kwiatów przyciągają nie tylko turystów, ale także motyle i pszczoły, które wspólnie tworzą harmonię życia na tej magicznej wyspie. Warto pamiętać, że Wenecja i Murano to nie tylko zabytki i kultura, ale także cenne środowisko naturalne, które trzeba chronić. Nasza wizyta była nie tylko okazją do podziwiania piękna tych miejsc, ale także do zrozumienia, jak istotna jest harmonia między człowiekiem a naturą.

Dyrektorem szkoły jest Urszula Świniarska.