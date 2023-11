Za bramą Wielkiej Ciszy. Cmentarz przy sanktuarium w Charłupi Małej po zmroku ZDJĘCIA

To właśnie tam, w jednym grobowcu z żoną Franciszką, spoczywa baron Stanisław Graeve (zmarł w roku 1912). To pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Kaliszu. Ma także tamtejszy cmentarz niewielki grób nieznanego żołnierza, jeszcze sprzed II wojny światowej. Pogięte śmigło samolotowe na grobie ppłk Marka Wasiaka, pilota oblatywacza, który zginął w 1996 roku podczas lotu próbnego samolotu Orlik. To był jeden z najlepszych wówczas pilotów młodego pokolenia.

To także miejsce wiecznego spoczynku ukochanego proboszcza tamtejszej parafii księdza infułata Władysława Sarnika, który przeżył gehennę obozów koncentracyjnych. Zmarł w 1999 roku. Snem wiecznym śpi tam także zmarły niedawno wieloletni proboszcz tej parafii ks. infułat Grzegorz Drzewiecki.

Zapraszamy na spacer po nekropolii, ale już po zmroku.